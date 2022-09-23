Son dakika haberi! 2 katlı iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Akşam saatlerinde Yeni Mahalle Başak Sokakta, restaurant işleten Kubilay A. İsimli vatandaşın işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 katlı işyerine dumanlar sardı. İçeride bulunan müşteriler kısa sürede dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanamaz hale geldi. Yangın ile ilgili polis inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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