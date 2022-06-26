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Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki O.F.Y. yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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