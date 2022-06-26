Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.
Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki O.F.Y. yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa