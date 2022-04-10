Son dakika haberi... 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberi... 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kuyuya inilerek kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kuyuya inilerek kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan çukurdan yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre de olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İpekyolu İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekipler, iple kuyuya inerek köpeklere ulaştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak yukarı çıkartılan yavru köpekler, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Çevredeki vatandaşlar da İtfaiye erlerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - VAN

Son dakika haberi... 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi... 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Haberler

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