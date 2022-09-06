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Son dakika haberi! 12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! 12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı

Son dakika haberler... Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda, 12 yıldır aranan firari şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yürütülen operasyonda, 12 yıldır aranan firari şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Petrol ve Petrol Ürünleri Kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır aranan firari, jandarmanın dedektiflerine takıldı. Bu süre zarfında Irak'ta olduğu, belirli aralıklarla ve sahte kimlik kullanarak yasal olmayan yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen Ö.B. isimli şahsın yapılan istihbarı çalışmalar ve saha araştırması ile Edremit ilçesine geleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlarca tutuklandı. Toplum düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma JASAT Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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