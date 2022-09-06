Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... 10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... 10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kent genelince farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saha ve kamera çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı, 3 ayrı hırsızlık, 1 adet otomobil hırsızlığı ve 1 adet bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 10 olayın şüphelisi yakalandı.

Yakalanan O.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title