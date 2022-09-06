Son dakika haberi... 10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, kent genelince farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saha ve kamera çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı, 3 ayrı hırsızlık, 1 adet otomobil hırsızlığı ve 1 adet bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 10 olayın şüphelisi yakalandı. Yakalanan O.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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