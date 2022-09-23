Son dakika haberi | 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı kavgada yeni gelişme

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Yaşar Metin hayatını kaybetti, yanında bulunan T.T. ile U.N.K. yaralandı.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park halindeki şüpheli 54 AFN 265 plakalı Opel marka otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin yeni gelişme

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan E.D. (29) ve S.K. (18) isimli şahıslar Adapazarı'nda saklandıkları evde gözaltına alınırken, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları attıkları ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından silahların bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olaya karışan diğer şüpheli Y.E.B.'yi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - SAKARYA