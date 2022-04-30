Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgada katil zanlısı tutuklandı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. (22), A.R. (21) ve A.A.B. (20) arasında alacak verecek meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup üyelerinden C.A. ve A.A.B. bıçaklandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan C.A. ve A.A.B.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, C.A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan ve kaçan katil zanlısı A.R.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 'cinayet ev kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa