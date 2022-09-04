Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı İSTANBUL - Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48,3 gram marihuana, bin 265 adet Extacy, 24 bin 720 TL, hassas terazi ve telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.T., 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.