Son dakika haber | Zeytinburnu'nda alacak verecek tartışması cinayetle bitti
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Son dakika haber... - Zeytinburnu'nda alacak verecek tartışması cinayetle bitti Yakalanan cinayet zanlısı suçunu itiraf etti Zeytinburnu'nda aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
- Zeytinburnu'nda alacak verecek tartışması cinayetle bitti
Yakalanan cinayet zanlısı suçunu itiraf etti
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Olay 11 Eylül Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi Altuntaş evinde öldürülmüş bulundu. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, Niyazi A.'nın, Yahya D. isimli şahısla aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı belirlendi. Yahya D., 20 Kasım'da Zeytinburnu'nda yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.