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Son dakika haber! Zehir tacirlerine komando destekli operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Zehir tacirlerine komando destekli operasyon

Son dakika haberleri... Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin Denizli, Muğla ve Aydın'da belirlenen 15 adresine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin Denizli, Muğla ve Aydın'da belirlenen 15 adresine eşzamanlı operasyon düzenledi. Komandolarında da destek verdiği operasyonlarda, 4 aydır takip edilen 12 şüpheli yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle birlikte gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 aydır yapılan takip sonucu yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik olarak Aydın, Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma komando birliklerinin de katılımıyla icra edilen operasyonda Aydın'da 1, Muğla'da 1, Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 3, Bozkurt'ta 7, Çardak'ta 1 ve Honaz'da ise 2 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 58 gram eroin, 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet bonzai emdirilmiş kağıt parçası, 5 bin 200 adet extacy hap, 64 adet narkotik psikotrop hap, 15 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL nakit para, 8 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet muşta, 10 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemeler muhafaza altına alınırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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