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Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı Gaziosmanpaşa'da yunus polislerinin kullandığı motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yunus polislerinin kullandığı motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde seyrederken henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu ise motosiklet ve aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Duman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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