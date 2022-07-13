Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. Son dakika habere göre Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. - ATİNA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. - Haberler

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