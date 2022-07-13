Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika habere göre Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.
Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. - ATİNA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa