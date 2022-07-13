Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. - Haberler

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Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber | Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.

Son dakika habere göre Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi. - ATİNA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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