Son dakika haber | Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde mahsur kalan kadının yardımına AFAD ve Jandarma yetişti

Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde mahsur kalan kadının yardımına AFAD ve Jandarma yetişti

Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı

EDİRNE - Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada nehre düşen kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçemeye çalışırken nehirde mahsur kalan kadın AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan T.K, isimli kadın şahıs Meriç Nehri Kirişhane Mahallesi mevkiindeki adacıkta mahsur kaldı. Edirne'nin Kirişhane mevkiinde suda bir kişinin olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

T.K, isimli kadın şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bot yardımıyla adaya geçen AFAD ve Jandarma ekipleri, nehirde adacıktaki mahsur kalan kadını bulunduğu yerden kaldırarak kıyıya çıkardı. Nehirden çıkarılan T.K, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.