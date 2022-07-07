Son dakika haber... Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberlerine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Akalın Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 YH 366 plakalı Citroen marka kamyonetle 49 AAD 562 plakalı Fıat marka hafif ticari araç kafa kafa çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova Tragger Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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