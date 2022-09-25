Son dakika haber | İki otomobilin drift terörü kamerada

Son dakika haberlerine göre İki otomobilin drift terörü kamerada Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor Konya'da trafiğe açık caddede iki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Konya'da trafiğe açık caddede iki otomobilin karşılıklı olarak drift attığı anlar cep...

İki otomobilin drift terörü kamerada

Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor

Konya'da trafiğe açık caddede iki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

KONYA - Konya'da trafiğe açık caddede iki otomobilin karşılıklı olarak drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen iki otomobil, trafiğe açık caddede karşılıklı drift attı. Uzun bir süre kendi etraflarında dönen iki otomobilin drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin cadde ortasında drift attığı ve bu sırada sokaktan çıkan hafif ticari aracın araçların durmasını beklediği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücüler, daha sonra bulundukları yerden ayrılıyor.