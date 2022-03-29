Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i de serbest bırakıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yozgat, 3. Sayfa, Haberler

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