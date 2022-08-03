Son dakika haber... Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yozgat'ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E-88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fiat Doblo Tragger Yozgat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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