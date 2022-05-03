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Son Dakika | Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı Sivas'ta kaza yapan araç yoldan çıktı, park halindeki araca çarparak durabildi, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı Sivas'ta kaza yapan araç yoldan çıktı, park halindeki araca çarparak...

SİVAS (İHA) - Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

Sivas'ta kaza yapan araç yoldan çıktı, park halindeki araca çarparak durabildi, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

SİVAS - Sivas'ta kaza yapan araç yoldan çıktı, park halindeki araca çarparak durabildi, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı. Kaza saat 01.30 sıralarında Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y yönetimindeki 58 ADE 567 plakalı Honda marka araç kaza yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, park halindeki 58 BB 700 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Tragger, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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