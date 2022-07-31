Son dakika haber | Yoldan çıkan hafif ticari araç toprak yığınına çarptı: 5 yaralı Son dakika gelişmesine göre Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hafif ticari araç toprak yığınına çarptı. Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hafif ticari araç toprak yığınına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametine giden İ.T. (40) idaresindeki 34 EC 1507 plaka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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