Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1'i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1'i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste ve yolcular üzerinde yapılan aramalarda sırt çantasına gizlenmiş 1 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci Murat T. (30) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Bonzai, Çavuş, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title