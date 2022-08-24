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Yolcu otobüsündeki uyuşturucu madde sevkiyatına jandarma baskını

3. Sayfa Haberleri

Yolcu otobüsündeki uyuşturucu madde sevkiyatına jandarma baskını Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde jandarma tarafından bir yolcunun valizinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki uyuşturucu madde sevkiyatına jandarma baskını

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde jandarma tarafından bir yolcunun valizinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünde yaptıkları kontrolde bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. KOM Şube Narkotik köpeği 'Varan' ile otobüsün bagajında A.K.'nin eşyaları arasında 150 miligram uyuşturucu madde, 300 miligram uyuşturucu hap, 5 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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