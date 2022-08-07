Son dakika haber: Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

Son dakika haber: Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane'de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

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Gümüşhane'de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'a yolcu taşıdığı öğrenilen ve içerisinde 32 yolcusuyla ilerleyen 61 S 2261 plakalı yolcu otobüsü Trabzon- Gümüşhane karayolunun İkisu köyü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün manevrası sonucu yolun sağ tarafında bulunan saclara çarparak durabilen otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sabaha karşı tedavileri tamamlanan yaralılar firma tarafından temin edilen yeni otobüsle yola çıkarak yolculuklarına devam etti. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Iğdır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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