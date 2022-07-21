Son dakika haber! Yol verme tartışmasında karton kutuyla saldırı Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te sürücüler arasında büyüyen yol verme tartışmasında aracından inen sürücü hakaret ve tehditler savurarak tartıştığı sürücüye saldırdı. Gaziantep'te sürücüler arasında büyüyen yol verme tartışmasında aracından inen sürücü hakaret ve tehditler savurarak tartıştığı sürücüye saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü o anları telefon kamerasıyla görüntüledi. Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı'nda öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne kaynak yapmaya çalışan 27 AND 969 plakalı araç sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol verilmemesine sinirlenen sürücü, yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel'i yol boyunca takip etti. Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel'in aracının yanında durarak otomobilinden inen sürücü önce lafla sataştığı Erçel'e saldırmaya çalıştı. Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırganın sürücün ağır hakaretlerine maruz kaldı. Saldırgan sürücünün araç içindeki karton kutuyla Erçel'e saldırdığı anlar anbean telefon kamerasına yansıdı. Araç camını kapatmasıyla saldırıdan kurtulan Erçel'in yaşadığı korku dolu anlar görüntüde yer aldı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şehitkamil Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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