Son dakika haber! Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

Yemen'in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yemen'in Abyan iline bağlı Lawdar'da silahların depolandığı bir binada patlama meydana geldi. İsminin verilmesini istemeyen yerel bir güvenlik kaynağı, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamayla birlikte etraftaki bazı bina ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı. - SANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa