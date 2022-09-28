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Son dakika haber | Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir araç yayaya çarpıp kaçtı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir araç yayaya çarpıp kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir marketin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isteyen B.B.'ye çarptı ve kazadan sonra durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaçan aracın plakasını ve sürücüsünü tespit eden güvenlik güçleri ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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