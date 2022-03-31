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Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Turgut Mahallesi Katrancı Hacı Bayramlar yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 48 YA 524 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilme ile birlikte Hüsamettin Yıldırım (62) traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yatağan, Traktör, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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