Son dakika haberi... Yaşlı kadının evinden ziynet eşyalarını çalan hırsızlar polisten kaçamadı

Yaşlı kadının evinden ziynet eşyalarını çalan hırsızlar polisten kaçamadı

Ayvalık Polisi iğne ile kuyu kazarak 2 hırsızlık zanlısını İzmir'de yakaladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yaşlı bir kadının evinden yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 hırsızdan 2'si Ayvalık Polisi'nin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 5 gün önce Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'nde tek başına ikamet eden Gülseren E. isimli yaşlı kadının plaja gitmesini fırsat bilerek evine giren hırsızlar, evin yatak odasındaki komodinden 3 adet bilezik, bir adet inci gerdan, yüzükler, küpeler, bileklikler ve kolyelerden oluşan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

Pek çok ziynet eşyasının annesinden yadigar kaldığını belirten Gülseren E'nin şikayeti üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki onlarca işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Ekipler, bir güvenlik takılan görüntülerde birinin başında peruk ve üst üste iki ayrı tişört giydiği belirlenen 2 zanlı kadının peşine düştü.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili olan 2 kişiyi daha tespit etti.

Adeta iğne ile kuyu kazan polis, elde ettikleri bilgilerle 4 zanlıdan ikisini, Ayvalık'a geldikleri İzmir'de yakalamayı başardı.

Daha önce Altınoluk'ta yüklü miktarda hırsızlık yaptıkları belirlenen A.K ve C.K isimli zanlılar İzmir'den Ayvalık'a getirildi.

Adliyeye çıkarılan iki zanlıdan A.K. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K isimli erkek şahıs ise adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer iki zanlının izlerini tespit ettikleri ve yakalanmalarının an meselesi olduğu öğrenildi.