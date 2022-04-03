Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştüSAMSUN Samsun'da bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşen 72 yaşındaki yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

SAMSUN Samsun'da bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşen 72 yaşındaki yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Üçköprü Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Hayri Ç. bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı. Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan Hayri Ç., yakınları tarafından ölümden kurtarıldı. Ağır yaralanan Hayri Ç., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayri Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title