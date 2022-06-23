Son dakika haber... Yarım kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinde 567 gram esrarla yakalanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinde 567 gram esrarla yakalanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiler alınan H.D. (26) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 567 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bugün yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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