Son dakika haber! Yangında kalbi duran köpeği itfaiyeciler hayata döndürdü

Son dakika haberler: Meksika'da yangında kalbi duran köpek, itfaiye erlerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle yeniden hayata döndüMeksika'nın başkenti Mexico City'de bir apartmanda çıkan yangında dairelerden birinde alevler arasında küçük bir köpek bulundu.

Meksika'da yangında kalbi duran köpek, itfaiye erlerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle yeniden hayata döndü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir apartmanda çıkan yangında dairelerden birinde alevler arasında küçük bir köpek bulundu. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen Mexico City itfaiyesi, daireye girdiklerinde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldukları köpeği dışarı çıkardı. Kalbi durduğu tespit edilen ve hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen köpek, itfaiyecilerin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs sayesinde hayata döndürüldü. Köpeğe yapılan ilk yardım anları sosyal medyada paylaşılırken, itfaiyecilerin bu duyarlı davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mexico City itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında kalbi durmuş halde bulunan köpeğin itfaiyeciler tarafından uygulanan ilk yardım sayesinde kurtarıldığı ve sahibine canlı olarak teslim edildiği belirtildi. Sahibinin ise köpeği sağlık kontrolü için veterinere götürdüğü aktarıldı. - MEXİCO CİTY