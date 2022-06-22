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Son dakika haber... Yangın yönünü Okluk Koyu'na çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Yangın yönünü Okluk Koyu'na çevirdi

Son dakika gelişmesine göre Dün akşam saatlerinde Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangınında, rüzgarın şiddetini arttırması sonrası tekrar gökyüzüne alevler yükselmeye başladı.

Dün akşam saatlerinde Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangınında, rüzgarın şiddetini arttırması sonrası tekrar gökyüzüne alevler yükselmeye başladı.

Sabah saatlerinde 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahalenin başladığı orman yangınına karadan da binin üzerinde ekip müdahale ediyor. Sabah saatlerinde şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını 13.30 sıralarında rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar bürüdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. 14 uçak ve 20 helikopter yanan saha üzerine sık sık sorti yaparak su boşaltıyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Okluk Koyu Marmaris 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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