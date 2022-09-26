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Son dakika haber! Yalova'da yaşlı adamı dolandırmak isteyen 2 zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Yalova'da yaşlı adamı dolandırmak isteyen 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Yalova'da yaşlı bir adamı dolandırmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova'da yaşlı bir adamı dolandırmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Elmalık köyünde ikamet eden İ.S ile telefonla görüşerek dolandırmaya çalışan şüpheli şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaşlı adam dolandırıcılar ile görüştüğü sırada yanına geldi. İ.S'nin telefonuna şifre geldiği ve bu şifreyi dolandırıcıların istediği anda ekipler olaya müdahale ederek dolandırıcılık olayını engelledi. Ekipler yaşlı adamın dolandırıcılara vermek için bir miktar altın ve parayı hazırladığını tespit edildi.

Ekipler ardından yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıktı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yalova JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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