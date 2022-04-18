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Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikanın kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikanın kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Handere mevkisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kuyusuna yavru köpek düştü. Kuyudan köpek sesleri duyan fabrika çalışanları durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kuyuya inerek yavru köpeğe ulaştı. Kuyudan çıkarılan köpek bakım ve tedavisi yapılmak üzere Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. - YALOVA

Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

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