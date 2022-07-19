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Son dakika haber: Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında bottan denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında bottan denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy gemi demirleme sahasında Alhena adlı gemiye yanaştığı sırada Yalova Pilot 2 isimli botta bulunan kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, dengesini kaybederek denize düştü. Yalova Deniz Polisi olay yerine giderek şahsı bota alarak karaya çıkardı. İlk müdahale deniz polisi tarafından yapılırken Kıribrahim, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıribrahim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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