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Son dakika haber... Yalova'da 2 motor ve 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

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Son dakika haber... Yalova'da 2 motor ve 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 motor ve 2 otomobil birbirine girdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 motor ve 2 otomobil birbirine girdi. 5 kişinin yaralandığı kazada otomobillerden birinin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Koru Beldesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 77 AAN 337 ve 34 ECU 270 plakalı otomobiller ile 77 ABP 575 plakalı ve bir de plakasız motosiklet birbirine girdi. Kaza sonrasında 77 AAN 337 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çınarcık Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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