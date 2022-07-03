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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu Antalya'da bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan Ahmet Tekin'in yanına gelen komşuları defalarca kapıyı çalmalarına rağmen bir dönüş alamayınca pencereden dairenin içerisine baktı. Tekin'i içeride hareketsiz yattığını fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin kapısının itfaiye ekipleri tarafından açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tekin'in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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