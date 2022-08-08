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Son dakika haber... Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

Son dakika haber... Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Uzunpınar-Demirbel köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.T. yönetimindeki römorkunda haşhaş kapsülü yüklü tescilsiz virajı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kayalık alana devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü M.T. yaralanarak ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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