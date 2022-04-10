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Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi civarında meydana geldi. Emrah S. K. yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, Gürpınar istikametinden Van'a seyir halindeyken karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 65 EN 379 plakalı Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otobüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde hayatını kaybeden sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Edremit, Kaza, Van, 3. Sayfa, Haberler

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