Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Van'da 'torbacı' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika haber... Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "9-15 Eylül 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde: 298,5 gram metamfetamin, 22,76 gram eroin, 1,18 gram esrar, 22 adet ectasy, 27 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 22 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title