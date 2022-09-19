Son dakika haber! Van'da terör örgütlerine operasyon: 9 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Van'da polis ekiplerinin, terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Van'da polis ekiplerinin, terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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