Son dakika haber! Van'da ev yangını Son dakika haber... Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eser Erdoğan'a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tuşba Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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