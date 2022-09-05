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Son dakika haber: Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 71 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil ve 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca ve 35 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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