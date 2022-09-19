Son dakika haber... Van'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: - Van'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 ayrı operasyonda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 3 organizatör tutuklandı. - Van'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı VAN - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 ayrı operasyonda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 3 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca el konuldu" denildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak Göçmen Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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