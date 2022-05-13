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Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzümlü'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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