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Son dakika haber: Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Barosuna kayıtlı avukatlardan olduğu öğrenilen N.K., 01 plakalı aracıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin dur ikazlarına uymayan avukat ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında iddialara göre avukat N.K., araçtan dışarıya 5 kilo 799 gram metamfetamin maddesini attı.

Bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanan avukat N.K. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Avukat N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken N.K'nın Adıyaman'daki avukatlık bürosuna da Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan'ın da bulunduğu operasyonda avukatlık ofisi polis ekiplerince didik didik arandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tatvan Bitlis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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