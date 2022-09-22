Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır'da 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Diyarbakır'da 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.Ş.U. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Suat Öztürk Diyarbakır JASAT 3. Sayfa Güncel Haberler

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