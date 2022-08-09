Son dakika haber! Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Nevşehir'de 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında; 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından meydana gelen 18 olayda, 22 şahıs hakkında işlem yapıldı. 1,74 gram kubar esrar, 7,19 gram plaka esrar, 2,00 gram afyon, 14,16 gram gelen eroin, 9,18 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Nevşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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