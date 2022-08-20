Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit, Başiskele, Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalınerken, 16,80 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 77 gram sentetik kannoabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 7 sentetik hap, 3 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.