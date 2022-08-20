Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti. Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre polis, Çarşamba'nın Sefalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli O.Ş.'nin (33) ikameti ile fındık bahçelerine baskın gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda; 3 adet yasa dışı yetiştirilen Hint kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli O.Ş.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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