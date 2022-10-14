Son dakika haber: Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan canlı yayın açan kadın gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan canlı yayın açan kadın gözaltına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyadan açtığı canlı yayında, "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan bir kadın, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan canlı yayın açan kadın gözaltına alındı İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyadan açtığı canlı yayında, "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan bir kadın, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.. Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının, uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine, emniyet birimleri harekete geçti. Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadını yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ödemiş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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